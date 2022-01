Bolsonaro diz que não irá à posse de Gabriel Boric como presidente do Chile

Apoie o 247

ICL

Reuters - O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira que não comparecerá à posse do presidente eleito do Chile, Gabriel Boric, marcada para o dia 11 de março.

"Eu não sou de criar problemas com a relação internacional. O Brasil vai muito bem com o mundo todo. Você vê, quem vai na posse do novo presidente do Chile? Eu não irei, vê quem vai?", disse ele, em entrevista para o site Gazeta Brasil.

O Brasil só cumprimentou o presidente eleito, em uma nota do Itamaraty, quatro dias após o governo chileno confirmar a eleição de Gabriel Boric para a Presidência. Esse gesto ocorreu somente após autorização expressa de Bolsonaro, que comentou o fato em uma live semanal dia 23 de dezembro.

PUBLICIDADE

Ex-líder de protestos estudantis, Boric é de esquerda e derrotou, no segundo turno da eleição presidencial chilena, o candidato de extrema direita José Antonio Kast, que foi comparado a Bolsonaro durante a campanha.

Kast reconheceu a derrota e cumprimentou Boric pela vitória.

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE