Bolsonaro diz que vai “andar pelo Brasil e eleger mil prefeitos”

247 - Um vídeo de reunião interna do PL, divulgado pelo Metrópoles, mostra Jair Bolsonaro declarando que pretende percorrer todo o país, a fim de fortalecer o PL visando as eleições municipais do próximo ano. A estratégia de Bolsonaro visa as eleições de 2026, à presidência.

“Conversei com Braga Netto. Ele não é candidato a prefeito aí no Rio. É um bom nome. Mas não pretende disputar as eleições porque tem plano maior, de ajudar a coordenar o partido em Brasília. (Tem plano de) andar pelo Brasil, como pretendo andar, como minha esposa pretende andar. Imagino que dê para fazer umas mil prefeituras”, disse, por videochamada, sendo aplaudido pelos colegas de partido presentes na reunião do PL-RJ.

Em breve discurso feito por videoconferência, o ex-capitão pediu que seus correligionários evitem “brigas internas” na busca por candidaturas a prefeito.

