Bolsonaro diz que veto à criação de juiz de garantias é o único ponto ainda em discussão no pacote anticrime

O juiz de garantias, figura responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal, é o único ponto do pacote anticrime que ainda é alvo de debate. Aprovada no Congresso, proposta tem rejeição de Sergio Moro

247 - Jair Bolsonaro decidirá na próxima semana se vetará ou não o trecho do pacote anticrime, aprovado no Congresso Nacional no início de dezembro, que cria o juiz de garantias, figura responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal, diferente do magistrado que dá a sentença no processo. A reportagem é do jornal O Globo.

Bolsonaro reafirmou que o ministro da Justiça Sérgio Moro é contra a criação de um juiz de garantias sob o argumento que muitos municípios têm apenas um magistrado. Outros auxiliares da Presidência, no entanto, são a favor.