Bolsonaro é condenado a pagar R$ 20 mil por reunião com embaixadores

247 - O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) condenou Jair Bolsonaro por unanimidade a pagar multa de R$ 20 mil por "prática de propaganda antecipada irregular", ao realizar no Palácio do Planalto, em julho, reunião com embaixadores.

A corte eleitoral considerou que o ataque ao órgão e ao sistema eletrônico de votos “são pautas da campanha eleitoral de Bolsonaro e, por isso, evidenciam o caráter eleitoral e a propaganda eleitoral antecipada”. Além disso, os ministros afirmaram que houve ofensa à resolução do TSE porque o candidato “promoveu a desinformação e desacreditou o sistema eletrônico de votação”. O julgamento foi realizado por meio do plenário virtual, informa o Metrópoles.

