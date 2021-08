Bolsonaro é corrupto para a maioria dos brasileiros, diz pesquisa Atlas Político

De acordo com o levantamento, para 54,3% dos brasileiros, Jair Bolsonaro Bolsonaro está envolvido com práticas de corrupção relacionadas à importação das vacinas para Covid-19 edit

247 - Pesquisa Atlas Político, divulgada nesta segunda-feira (2), pelo jornal Valor Econômico aponta que, para 54,3% dos brasileiros, Jair Bolsonaro Bolsonaro está envolvido com práticas de corrupção relacionadas à importação das vacinas para Covid-19. Ao todo, 35,4% acreditam que não há envolvimento direto dele e 10,3% não souberam responder.

De acordo com o levantamento, 56,4% acham que Bolsonaro está acobertando casos de corrupção de aliados e 73,8% dizem acompanhar "com interesse" as notícias sobre denúncias de corrupção na compra de vacinas.

O Atlas ouviu 2.884 eleitores. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.