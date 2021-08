Bolsonaro é desprovido de humanidade e ninguém aguenta mais conviver com esse "tresloucado", diz Lula

O ex-presidente, líder nas pesquisas de intenção de voto, criticou o ocupante do Planalto por defender fuzil no lugar de comida na mesa do povo brasileiro edit

247 - Em manifestação no Twitter, o ex-presidente Lula criticou Jair Bolsonaro pela defesa de fuzil no lugar de comida na mesa do povo brsileiro.

"Bolsonaro é desprovido de qualquer resquício de humanidade. Chamou de idiota quem diz que a prioridade do governo devia ser comida na mesa do povo ao invés de fuzil. Ninguém aguenta mais conviver com um presidente tresloucado, governando na base do absurdo. O país precisa de paz", afirmou.

Lula lidera com folga as pesquisas de intenção de voto para presidente em 2022 e poderá vencer a eleição em primeiro turno.

Bolsonaro, por sua vez, vê corroer a própria popularidade, segundo indicam as mesmas pesquisas.

Sob Bolsonaro, o País voltou ao Mapa da Fome da ONU.

