Bolsonaro e Heleno postam lema do Integralismo: "Deus, pátria, família"

De braços cruzados, Jair Bolsonaro e o general Augusto Heleno publicaram um post com o slogan do Integralismo, movimento que foi o equivalente brasileiro ao fascismo edit

247 - Jair Bolsonaro publicou nesta segunda-feira (8) uma foto ao lado do ministro do GSI, general Augusto Heleno, com os braços cruzados e, na legenda, a frase: “Deus, pátria e família”.

Segundo o site Brasil Escola, "Deus, pátria e família" é o lema do Integralismo, que "serve como ponto de partida para se entender as propostas do movimento que ficou conhecido como o fascismo brasileiro".

O slogan já tinha sido usado na criação do Aliança pelo Brasil, em 2019, partido lançado por Bolsonaro. Agora, porém, Bolsonaro usa o lema em nome de seu governo, falando como presidente da República.

De acordo com a mesma fonte, o Integralismo "foi um partido e movimento político surgido no Brasil na década de 1930, influenciado pelos ideais e práticas fascistas que se desenvolveram na Europa após o fim da I Guerra Mundial. O movimento de extrema direita foi fundado com o nome de Ação Integralista Brasileira (AIB)".

"Deus, pátria e família"

"A palavra 'Deus' indica a influência religiosa cristã dos integralistas, estando a figura divina em primeiro lugar e ocupando o cimo da estrutura hierárquica social, como era entendido pelos integralistas, já que era Deus 'que dirigia o destino dos povos'. A pátria era definida pelos integralistas como 'nosso lar'. A pretensão era apresentar uma unidade da população brasileira dentro do território, principalmente como uma contraposição à divisão da sociedade em classes. Os integralistas pretendiam alcançar essa unidade através da constituição de um Estado integral, que harmonizaria os diferentes interesses existentes no seio da sociedade. Por fim, temos a família como a menor unidade de organização social dentro da proposta integralista. A família seria o 'início e fim de tudo', a garantia da manutenção da tradição, veiculada através dessa forma de organização social", explica o Brasil Escola.

