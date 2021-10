"Bolsonaro é louco e corrupto", diz Lula ao La Repubblica

Apoie o 247

247 – O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva concedeu uma importante entrevista ao La Repubblica, um dos principais jornais italianos, em que falou sobre o quadro atual no Brasil e no mundo e sua perspectiva de retorno ao poder. Questionado sobre a possibilidade de de golpe, ele minimizou o risco. “Tudo pode acontecer no Brasil. Já houve um golpe em abril de 2016 quando a legítima presidente Dilma Rousseff foi derrubada com um impeachment que não tinha fundamento, nenhuma evidência. Mas se eu tiver que responder sua pergunta, acho que não. Talvez aqueles que lideram o país hoje tenham dificuldade em deixar o poder, eles se oporão a isso. Mas nesse caso será a grande maioria dos brasileiros, 77% por cento, contra um golpe", afirmou.

Lula também criticou o discurso de Bolsonaro na ONU. “O Bolsonaro foi à ONU para mentir. Uma fantasia. Ele descreveu um Brasil que só existe na cabeça. Não aquele em que há uma investigação parlamentar sobre corrupção no Ministério da Saúde para o gerenciamento da pandemia, de como e quando as vacinas foram compradas, porque já houve quase 600.000 mortes de Covid. Bolsonaro falou em nome de seu público formado por milícias e neofascistas. Ele poderia contar à ONU uma verdade que é vista todos os dias: 15 milhões de desempregados, 30 milhões passando fome. Quando governamos, em meio à crise do Lehman Brothers, conseguimos conter a tempestade que atingiu o mundo. Nossa economia crescia, o Brasil era respeitado, éramos protagonistas na questão ambiental. Saímos com nossas cabeças erguidas. Tudo isso foi cancelado pelo Bolsonaro. Ele apenas mentiu, como sempre ”, assinalou, antes de dizer que “Bolsonaro é louco e corrupto, contra Dilma Rousseff houve um golpe”

Lula também explicou qual foi a real motivação da Lava Jato. “Havia uma estratégia clara por trás do que aconteceu. O processo econômico de nosso governo teve que ser interrompido. Queriam privatizar os grandes pólos energéticos, as indústrias estratégicas, o próprio Banco do Brasil. Há algum tempo, o espaço foi criado nos mercados internacionais para completar este projeto. Os juízes de Curitiba, os anticorrupção, tinham contatos estáveis ​​com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Teve o impeachment da Dilma, fui indiciado, construíram provas falsas, fui condenado. Acabei na prisão. Minha escolha: eu sabia que era inocente, tinha que ficar para provar isso. Tive tenacidade, força e, em última análise, razão. Se eu tivesse saído do Brasil, teria sido um fugitivo. Sem Lula, a direita teve o caminho desobstruído para a presidência ”, afirmou.

“Eu não sofri, mas as pessoas sim. Foi o povo quem pagou o preço mais alto. A Lava Jato não deteve a corrupção. Isso causou um terremoto no mundo do trabalho. Criou 4 milhões de desempregados, cancelou 77,2 bilhões de dólares em investimentos, bloqueou outros 58 bilhões. Dezenas de grandes e médias indústrias foram eliminadas, fábricas e escritórios, pequenas e grandes empresas foram fechadas. Desligou-se o motor da economia”.

Terceiro mandato

Lula também falou sobre seu retorno ao poder. “Estou à disposição para discutir minha candidatura em março. Estou conversando com muitas pessoas, encontrando especialistas, consultores, artistas, intelectuais. O Brasil precisa de um presidente humano, que fale ao seu povo, que aja com a cabeça, que ouça os que estão nas ruas. Também é governado com o coração. Precisamos de paz, menos ódio, serenidade, movimento, para investir. Bolsonaro destruiu este país; deve ser reconstruído".

