Bolsonaro edita MP para livrar agente público de punição no combate ao coronavírus

O texto publicado na madrugada desta quinta-feira (14) no Diário Oficial da União já está em vigor, mas ainda precisa da aprovação do Congresso Nacional para não perder a validade edit

247 - Na madrugada desta quinta-feira (14) uma Medida Provisória (MP) editada por Jair Bolsonaro foi publicada no Diário Oficial da União (DOU). A MP que livra de punição o agente público que cometer equívocos no combate à pandemia do novo coronavírus foi assinada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, e pelo ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Walter de Campos Rosário. A informação é do portal G1.

O texto da MP diz que somente poderão ser responsabilizados os agentes públicos nas esferas civil e administrativa se agirem, omitirem intencionalmente ou cometerem erro grosseiro diretamente ou indiretamente no enfrentamento da emergência de saúde pública gerada pela pandemia da Covid-19, acrescenta a reportagem.

O texto da MP já está em vigor, por se tratar de Medida Provisória, mas ainda precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional para não perder a validade.

O deputado federal Marcelo Freixo (PSOL-RJ) usou suas redes sociais para criticar a MP editada por Bolsonaro, afirmando que “Bolsonaro segue trabalhando para sabotar o combate ao coronavírus. Publicou nesta madrugada uma Medida Provisória, que tem efeito imediato de lei, que protege agentes públicos que negligenciarem o enfrentamento à pandemia. Vamos lutar para derrubar essa MP”.

Confira o tweet:

ATENÇÃO! Bolsonaro segue trabalhando para sabotar o combate ao coronavírus. O presidente publicou nesta madrugada uma Medida Provisória, que tem efeito imediato de lei, que protege agentes públicos que negligenciarem o enfrentamento à pandemia. Vamos lutar para derrubar essa MP. — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) May 14, 2020

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.