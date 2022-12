Bolsonaro está frustrado após levante golpista não vingar e seu abatimento preocupa amigos

Ocupante do Planalto vem demonstrando comportamento passivo, sem a energia ou as explosões de fúria que sempre foram características edit

247 - “É cada vez maior a preocupação de amigos e aliados com o abatimento demonstrado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL). Desde a derrota no segundo turno da eleição, vencida por Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ele vem demonstrando comportamento passivo, sem a energia ou as explosões de fúria que sempre foram características. A imagem mostrada ontem pela TV Brasil, em que generais do Exército prestam continência ao presidente, está circulando bastante nas redes sociais com o comentário irônico de que há um clima de ‘velório’, pela expressão catatônica de Bolsonaro”, informa o jornalista Chico Alves em sua coluna no portal UOL.

"Ele acreditava que haveria alguma mudança no quadro político, por conta das manifestações à porta dos quartéis e nas rodovias, mas acho que percebeu que não tem jeito", opinou à coluna um amigo de Bolsonaro que esteve com ele no último fim de semana, na formatura de cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), no Rio, e que mantém contato frequente por telefone.

“Vídeo captado na formatura da Aman mostra o vice-presidente e senador eleito Hamilton Mourão incentivando Bolsonaro a ir ao encontro dos apoiadores que estavam nas proximidades da formatura, algo que ele fez várias vezes nos quatro anos de mandato. O presidente, porém, saiu sem falar com os simpatizantes”, acrescenta o jornalista.

