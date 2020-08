“Bolsonaro está liberando a agressão a jornalistas”, diz Paulo Moreira Leite

247 - O jornalista Paulo Moreira Leite, em participação no programa Bom dia 247 desta segunda-feira (24), afirmou que “a "proposta da extrema-direita é dar porrada na boca da imprensa” . O jornalista refere-se aos novos ataques de Jair Bolsonaro contra a imprensa. Ao ser perguntado por um repórter do jornal O Globo sobre os depósitos recebidos pela primeira-dama, Michelle Bolsonaro, do ex-assessor Fabrício Queiroz, Bolsonaro disparou: "A vontade que eu tenho é de encher sua boca de porrada".

“Essa violência está na formação genética de Bolsonaro. Ele libera a agressão aos jornalistas e sempre ameaça os profissionais que incomodam ele”, acrescentou o jornalista.

Em sua visão, apesar das graves ações cometidas por Bolsonaro, figuras como o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), “montam um colchão de proteção para inviabilizar seu impeachment”.

Moreira Leite ressaltou que a ameaça de Bolsonaro encerra as expectativas de quem ainda defende o líder de extremista como um democrata.

