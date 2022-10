Bolsonaro está preparando plano B para não aceitar derrota nas urnas

Apoie o 247

247 - O comitê de campanha de Bolsonaro constata que o ocupante do Palácio do Planalto e candidato à reeleição está preparando um plano B no caso de uma derrota.

Para integrantes da equipe, Bolsonaro está elaborando um “projeto de resistência a la Donald Trump”, em referência ao ex-presidente dos Estados Unidos, que perdeu o cargo para Joe Biden, informa a jornalista Bela Megale em sua coluna no Globo.

Membros do QG de Bolsonaro acreditam que Bolsonaro vai estimular tumulto e confusão num eventual cenário de derrota. "Na terça-feira, durante um ato de campanha no Rio Grande do Sul, Bolsonaro pediu aos apoiadores que permaneçam no local de votação até o resultado final do segundo turno, no próximo dia 30. A fala foi considerada 'temerária' até por integrantes da ala política de sua campanha. Nos bastidores, eles admitem que não há expectativa de que Bolsonaro aceite uma possível vitória de Lula de maneira pacífica", destaca a jornalista.

"A ida de Bolsonaro ao Ministério da Defesa nesta semana foi vista por membros da campanha como um 'recado' que o presidente quis dar ao Judiciário, reforçando sua desconfiança e questionamentos sobre as urnas. Integrantes da pasta afirmaram que o presidente teria recebido um balanço de ações sobre as operações de garantia da votação e apuração, chamadas de GVA, realizadas no primeiro turno das eleições, e não um relatório sobre a segurança das urnas que ele tanto questiona. Os militares silenciam sobre o assunto".

