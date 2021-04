Bolsonaro estaria com problemas de saúde e poderá passar por nova cirurgia

247 - Com supostas complicações de saúde, Jair Bolsonaro precisará passar pela quinta cirurgia que, segundo sua equipe, são decorrentes da “facada” que levou de Adélio Bispo, no segundo semestre. A informação é do portal Radar, do Veja

Bolsonaro lembrou, nesta segunda-feira (12), a facada contra ele na campanha eleitoral de 2018 e citou os ex-presidenciáveis Ciro Gomes (PDT) e Fernando Haddad (PT). Também lembrou a "facada" durante a campanha de 2018 e atacou governadores que, segundo ele, estariam dando uma "amostra do que é comunismo" ao decretarem medidas de isolamento social para conter a propagação do coronavírus.

