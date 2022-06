“Bolsonaro estica a corda do discurso golpista porque tem medo de ir para a cadeia”, diz Boulos

“Vamos precisar ter um processo de mobilização intenso para eleger Lula e eleger uma bancada progressista forte no Congresso Nacional”, defendeu Guilher Boulos edit

Apoie o 247

ICL

247 - O coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST) e pré-candidato a deputado federal pelo PSOL em São Paulo, Guilherme Boulos, afirmou durante entrevista ao programa Giro das Onze, da TV 247, que a eleição de outubro será o primeiro round, mas a batalha não vai terminar.

“Vamos precisar ter um processo de mobilização intenso para eleger Lula e eleger uma bancada progressista forte no Congresso Nacional”, defendeu o líder sem-teto, reforçando que a mobilização vai contar os intentos golpistas.

“Bolsonaro estica a corda nas ameaças golpistas, sendo muito mais um gesto de desespero do que uma demonstração de força. Bolsonaro sabe que hoje a tendência é perder a eleição. E ele sabe também que ele perdendo a eleição, a chance dele ter que pagar pelos crimes que cometeu na pandemia é grande. Vai ter que pagar por todos os esquemas mal explicados dos filhos, pelo assassinato da Mariele que tem história muito mal contadas que relacionam os milicianos do circulo íntimo dele. Bolsonaro está com medo de ir para a cadeia e por isso ele estica a corda em relação ao discurso golpista”, frisou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para Boulos, esse discurso tem a funcionalidade de desviar a agenda principal que o Brasil tem que discutir neste ano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Tudo que o Bolsonaro quer é que a gente fique discutindo golpe, AI-5, ameaça comunista, “kit gay”, tudo que fez ele ganhar a eleição em 2018. Não podemos cair nessa cilada. Temos que trazer para a agenda o preço do gás, da gasolina, a fome, o desemprego, a desigualdade social. Esses são os temas que ele não tem resposta nenhuma porque são diretamente responsáveis pelo buraco que o Brasil se afundou”, apontou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

E acrescenta: “É essencial colocar no centro da agenda política deste ano que com o Bolsonaro é só destruição. Com o Bolsonaro não existe possibilidade de política pública”.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE