Bolsonaro estuda recriar Ministério da Cultura só para dar cargo a Regina Duarte

Bolsonaro tenta superar a crise da demissão do neonazista Roberto Alvim da secretaria da Cultura recriando o ministério da área para entregá-lo a Regina Duarte; ele e a atriz encontram-se segunda no Rio edit

247 - Jair Bolsonaro está pretenddo recriar o Ministério da Cultira com o objetivo de entregá-lo à atriz Regina Duarte, segundo informação do jornalista Mateus Vargas, de O Estado de S.Paulo.

A leitura do governo é que o nome da atriz bolsonarista é poderoso demais para assumir apenas uma "secretaria", status atual da pasta que era comandada até sexta-feira, 17, por Roberto Alvim, que caiu devido à repercussão de seu vídeo de corte neonazista.

Bolsonaro e Regina Duarte devem se encontrar nesta segunda-feira (20) no Rio de Janeiro.

A recriação do Ministério da Cultura pode ser feita por meio de Medida Provisória, que passa a valer quando é publicada no Diário Oficial, mas precisa de aval do Congresso Nacional para seguir em vigor. Em 2019, os deputados rejeitaram uma emenda para recriar este ministério, apresentada sobre a MP que estruturou a administração do governo Bolsonaro, rebaixando o status da pasta de Cultura.