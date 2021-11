Bolsonaro inclui Republicanos na lista de partidos que disputam sua filiação

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Em meio à disputa do PP e do PL pela filiação de Jair Bolsonaro, o ex-capitão colocou que poderá aderir a um outro partido: o Republicanos, ligado à Igreja Universal do Reino de Deus e presidido pelo deputado Marcos Pereira. “Tem três partidos que me querem, fico muito feliz. São três namoradas, vamos assim dizer. Duas vão ficar chateadas. O PRB, antigo nome do Republicanos, o PL, e o PP, e cada dia um tá na frente na bolsa de apostas”, disse Bolsonaro durante viagem pela Itália, de acordo com o jornal O Globo. As três legendas integram o Centrão, base de apoio do governo no Congresso.

“Não pode ficar para última hora essa questão aí. Quem sabe essa semana mesmo sai. Eu tenho que ver com as outras duas namoradas. Não podem ficar muito chateadas comigo. Eu vou casar e vai ser com uma só”, completou. Na semana passada, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, ameaçou romper com Bolsonaro caso ele não se filie ao partido.

A expectativa é que ao menos 30 parlamentares acompanhem Bolsonaro por ocasião de sua filiação a um novo partido.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE