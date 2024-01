Bolsonaro indica aliado extremista para vice de Ricardo Nunes na disputa pela Prefeitura de SP

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro já escolheu o vice que vai indicar para Ricardo Nunes na disputa pela Prefeitura de São Paulo: o coronel aposentado da PM Mello Araújo, ex-comandante da Rota (a tropa de elite da PM paulista) e ex-presidente da Ceagesp no governo Bolsonaro.

A informação foi publicada na coluna Lauro Jardim, de O Globo.

Na Ceagesp, além de ter nomeado 22 PMs para os 26 cargos comissionados possíveis, abriu as portas de parte da sede para a instalação de um clube de tiro, recorda Lauro Jardim, de O Globo.

Antes da Ceagesp, Mello Araújo já havia tido destaque na imprensa, não exatamente por seus bons serviços como policial. Em entrevista ao portal UOL, em 2017, o ex-comandante da Rota afirmou que recomendava aos seus comandados que abordassem os cidadãos da periferia e de bairros ricos de forma diferente.

"É uma outra realidade. São pessoas diferentes que transitam por lá. A forma dele (policial) abordar tem que ser diferente. Se ele for abordar uma pessoa na periferia da mesma forma que ele for abordar uma pessoa aqui nos Jardins, ele vai ter dificuldade. Ele não vai ser respeitado", afirmou Mello Araújo, de acordo com o Brasil de Fato.

"Da mesma forma, se eu coloco um policial da periferia para lidar, falar com a mesma forma, com a mesma linguagem que uma pessoa da periferia fala aqui no Jardins, ele pode estar sendo grosseiro com uma pessoa do Jardins que está ali, andando", concluiu o ex-presidente da Ceagesp.

Por outro lado, o pré- candidato do PSOL a prefeito, Guilherme Boulos, terá como vice a ex-prefeita Marta, que aceitou convite de Lula para voltar ao antigo partido.

Marta foi secretária de Relações Internacionais de Ricardo Nunes, que a demitiu na semana passada depois que soube, pela impensa, que Marta voltaria ao PT e seria candidata a vice de Boulos.

