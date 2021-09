Bolsonaro inicia agenda eleitoreira no Nordeste, região onde tem os maiores índices de rejeição

A aposta do governo é tentar conter a queda de popularidade. A primeira parada de Bolsonaro nesta terça será no município baiano de Teixeira de Freitas e depois Alagoas edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Cumprindo uma agenda eleitoreira pelos mil dias de mandato completados nesta segunda-feira (27), Jair Bolsonaro desembarca nesta terça-feira (28), na Bahia, para tentar mitigar a sua rejeição no Nordeste. Ele vai entregar obras, títulos rurais e imóveis de programas residenciais em municípios da Bahia e de Alagoas. Informou a Crusoé .

O primeiro destino de Bolsonaro é o município baiano de Teixeira de Freitas, onde faz entrega de títulos de propriedades rurais, além de anunciar a duplicação das rodovias BR-116 e BR-101.

Em seguida, Bolsonaro vai a Teotônio Vilela, em Alagoas, onde entregará chaves a beneficiários de programas de habitação.

PUBLICIDADE

Depois do Nordeste, a expectativa é que na sexta-feira (01) ele cumpra agenda no Sul, na cidade de Maringá-PR, base eleitoral de Ricardo Barros, líder do governo na Câmara.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE