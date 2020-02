Bolsonaro nomeia padrinho do filho Flávio para comandar legado olímpico

Bolsonaro venceu a queda de braço com os militares que comandam o esporte no governo do seu pai e emplacou um padrinho de seu casamento no comando do Escritório de Governança do Legado Olímpico edit

247 - O senador Flávio Bolsonaro (sem partido) venceu a queda de braço com os militares que comandam o esporte no governo do seu pai e emplacou um padrinho de seu casamento no comando do Escritório de Governança do Legado Olímpico (EGLO), A nomeação, assinada pelo ministro da Cidadania Osmar Terra (MDB) aconteceu no último dia 31 e foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda (3). A informação é do Portal UOL.

A indicação de Marcelo Reis Magalhães, publicada pelo Olhar Olímpico em dezembro, vinha gerando forte incômodo entre os militares que ocupam boa parte dos postos de comando da Secretaria Especial de Esporte.