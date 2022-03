Bolsonaro outorga medalha do Ministério da Justiça a si mesmo

Ministros do governo e do STF e o procurador-geral da República também foram homenageados pelo presidente com a honraria edit

Metrópoles - O presidente Jair Bolsonaro (PL) outorgou nesta terça-feira (15/3) a Ordem do Mérito do Ministério da Justiça e Segurança Pública a si mesmo. A homenagem também foi conferida a outras autoridades (veja relação abaixo), em lista publicada no Diário Oficial da União (DOU).

Não é a primeira vez que o mandatário concede a ele mesmo uma medalha. Em novembro de 2021, após uma série de declarações anticientíficas em meio à pandemia de Covid-19, Bolsonaro se autopremiou com a Medalha de Ordem Nacional do Mérito Científico.

Segundo o Ministério da Justiça, a Ordem do Mérito é concedida àqueles que “se destacaram no exercício de sua profissão, tornando-se merecedores do reconhecimento da classe”.

