Bolsonaro passa vergonha em evento de mil dias de governo

247 - O evento em comemoração aos mil dias de desgoverno de Jair Bolsonaro, nesta sexta-feira (01), no Palácio do Planalto, foi um fiasco. Bolsonaro mostrou ser ruim, também, como animador de auditório.

Durante a apresentação, Bolsonaro convidou ministros de diferentes estados para que fizessem participações ao vivo, através de videochamada, no estilo programa de TV, mas não deu certo.

Bolsonaro ficou no vácuo na maior parte do tempo porque a conexão falhou e ele teve que improvisar. Enquanto a equipe de técnicos do Planalto tentava resolver o problema, Bolsonaro propôs uma enquete, aos risos.

“Vamos fazer uma enquete aqui. Dia 29, quem é Flamengo levanta a mão. Quem é Palmeiras agora levanta a mão aí”, disse Bolsonaro em referência à final da Libertadores.

O ministro Tarcísio Gomes de Freitas, da Infraestrutura, que estava em Goiânia, não conseguia ser ouvido pelos espectadores do auditório.

Depois de cerca de 10 minutos, o áudio de Tarcísio chegou, e ele fez sua participação no evento. Após um grito de comemoração de Bolsonaro: “Ihuuuuuu”.

