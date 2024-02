“Bolsonaro pensa que todo mundo é besta, mas hoje ele se entregou”, diz Lindbergh

Apoie o 247

Por Lindbergh Farias, no X - Bolsonaro admite minuta do golpe e tenta pirotecnia retórica para se justificar. Não conseguiu. Prisão de Moraes? Convocação de novas eleições? Nada disso é constitucional. Para terminar, implorou anistia aos golpistas, inclusive para si. Não adianta, o destino é certo: Bolsonaro preso.

