Bolsonaro pode ter oferecido 'cabeça' de Moro por apoio do Centrão

De acordo com o Estado de S. Paulo, um parlamentar do chamado "Centrão" afirmou que Bolsonaro quer o apoio deste bloco para evitar um processo de impeachment e forçou a demissão de Moro como sinal de que está disposto a fazer alianças edit

247 - Jair Bolsonaro pode ter forçado a demissão do ex-ministro da Justiça Sergio Moro como sinal de que quer fazer alianças com o chamado "Centrão". De acordo com o Estado de S. Paulo, um parlamentar deste bloco afirmou que Bolsonaro quer apoio para evitar um processo de impeachment.

Segundo a mesma fonte, o pronunciamento de Moro nesta sexta-feira teria, entretanto, balançado a negociação por conta das acusações feitas por Moro.

O Centrão já planeja uma narrativa que possa salvar Jair Bolsonaro das insinuações feitas pelo ex-ministro, diz o Antagonista.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.