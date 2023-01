Bolsonaro pretende morar na Itália e evitar uma possível prisão no Brasil

Apoie o 247

ICL

247 - Jair Bolsonaro (PL) não quer voltar ao Brasil. A viagem para a cidade norte-americana de Orlando, na Flórida (EUA), no final de dezembro, é parte de um plano de proteção contra uma prisão. A família (ele, a esposa e uma filha menor) pretende tirar o mais rápido possível a emissão da cidadania italiana na Embaixada da Itália em Brasília (DF).

De acordo com informações publicadas nesta quinta-feira (5) pela revista IstoÉ, Bolsonaro entende que, em pouco tempo, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes ou outro juiz vai determinar a prisão dele. O ex-ocupante do Planalto é investigado por envolvimento em um esquema de fake news. A Polícia Federal afirmou que Bolsonaro cometeu crime ao associar a Aids a uma vacina contra Covid-19.

>>> Bolsa dispara e dólar derrete diante da fragilidade do terrorismo do 'mercado'

Filhos de Bolsonaro com mandatos, Flávio (senador do PL-RJ), Eduardo (deputado federal do PL-SP) e Carlos (vereador do PL no município do Rio de Janeiro) também estão com pedido de cidadania em aberto, mas não querem deixar o Brasil.

Oficialmente a Embaixada não confirmou o protocolo dos pedidos e respondeu à revista que não pode fornecer informações sobre esse tipo de pedido por questões de sigilo.

>>> Dino assina portaria que pode tirar Anderson Torres do governo do DF

Durante o seu governo, Bolsonaro foi alvo de mais de 140 pedidos de impeachment. Foi acusado de crimes relacionados à pandemia e está entre os pedidos de indiciamento sugeridos pela Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid a autoridades do Judiciário.

O ex-chefe do Executivo federal enfrenta acusações de participação em um esquema de produção e divulgação de fake news, e de apologia a torturas. Foi acusado de estímulos a protestos favoráveis a um golpe, com fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal.

>>> PT bate o martelo e define Zeca Dirceu como líder do partido na Câmara

Nos últimos anos, Bolsonaro tentou passar para a população a mensagem de que o Poder Judiciário atrapalha o governo. Também defendeu a participação das Forças Armadas na apuração do resultado das eleições.

Em novembro passado, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) multou o PL em R$ 22,9 milhões após o partido questionar a confiança das urnas eletrônicas.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.