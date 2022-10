Bolsonaro quer o impeachment de Alexandre de Moraes no primeiro semestre de 2023

Se reeleito, o chefe do Executivo vai apresentar um novo pedido de impeachment do ministro do Supremo edit

247 - Jair Bolsonaro (PL) planeja, se reeleito, apresentar um novo pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, desafeto do governo na Corte. Segundo Guilherme Amado, do Metrópoles, a ideia já foi compartilhada com o círculo mais próximo do chefe do Executivo, que pretende tirar o ministro do STF no primeiro semestre do próximo ano.

Em pedido de impeachment apresentado por Bolsonaro em agosto de 2021, o chefe do governo federal acusou o ministro de ter atuado em processos nos quais deveria ter se declarado suspeito e de proceder “de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções”.

O novo pedido - que ainda não se sabe se seria apresentado por Bolsonaro ou por algum senador aliado - deve seguir a mesma linha, além de apontar uma suposta parcialidade de Moraes na condução do processo eleitoral, à frente da presidência do TSE.

"No ano passado, o pedido foi rejeitado por Rodrigo Pacheco, que afirmou não ter visto fundamentos jurídicos para a abertura de um processo contra Moraes. Entre os aliados do presidente, a ideia é que, desta vez, o eventual apoio do Planalto a algum candidato a presidente do Senado inclua a condição de que será aberto o processo contra Moraes", explica a reportagem.

