Bolsonaro recua sobre possível reforma ministerial e diz que agora 'só tem uma vaga'

247 - Após aventar a possiblidade de recriar os ministérios da Cultura, do Esporte e da Pesca, caso isso ajudasse a destravar pautas do interesse do governo junto ao Congresso, Jair Bolsonaro negou que esteja preparando uma reforma ministerial em larga escala para abrigar aliados do Centrão. "Não tem nada de mudança nos ministérios. Só tem a vaga do Pedro, da Secretaria-Geral", disse Bolsonaro neste sábado (30), de acordo com a CNN Brasil. Atualmente, a Secretaria-Geral é ocupada interinamente ´por Pedro Sousa.

"Eu disse que os três (Marcelo Magalhães (Esportes), Mário Frias (Cultura) e Jorge Seif (Pesca)) mereciam ser ministros, mas não está previsto. Não é fácil criar ministério. Tem burocracia, aumento de gastos", completou.

Sobre a possibilidade do ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, assumir o comando da Secretaria-Geral, Bolsonaro disse apenas que ele era um “coringa”. "Conheço o Onyx há muito tempo e confio nele para ocupar qualquer posição", ressaltou.

A ida de Lorenzoni para a vaga abriria a possibilidade de que o Ministério da Cidadania fosse entregue a partidos do centrão. O bloco, que apoia o atual governo, vem fazendo pressão para conseguir cargos e ministérios em troca de votos favoráveis aos interesses do governo no Congresso.

