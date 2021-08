Bolsonaro resgata vídeo de Boechat para atacar as urnas eletrônicas

Antiga reportagem do falecido jornalista Ricardo Boechat, a respeito da segurança das urnas eletrônicas, foi usada por Bolsonaro para disparar novas fake news sobre o sistema eleitoral brasileiro edit

247 - Jair Bolsonaro resgatou uma antiga reportagem do jornal da Band, apresentado pelo falecido jornalista Ricardo Boechat (1952-2019), a respeito da segurança das urnas eletrônicas, para contestar o sistema eleitoral brasileiro. A ação comprova que a promessa de Bolsonaro ao presidente da Câmara, Athur Lira, de respeito à decisão da Casa sobre o voto impresso, era mentira.

A reportagem, postada na conta de Bolsonaro no Twitter nesta quinta-feira (12), aponta supostos casos de fraudes nas eleições ocorridas em alguns municípios e também declarações de especialistas que são contrários ao voto eletrônico. No entanto, a matéria não consultou o Tribunal Superior Eleitoral ou especialistas que defendem a segurança do sistema vigente.

O nome de Boechat tornou-se um dos assuntos mais comentados do Twitter após a postagem de Bolsonaro e muitos internautas ressaltaram que o jornalista seria um ferrenho opositor ao governo se estivesse vivo.

- A imprensa de ontem e a de hoje.

- Se lutar com liberdade é difícil, imagine sem ela.

- Bom dia a todos. pic.twitter.com/Bvl3JPUZ3k — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) August 12, 2021





A Câmara dos Deputados rejeitou na noite desta terça-feira a PEC do voto impresso, numa derrota a Jair Bolsonaro em uma matéria que gerou polêmica e uma crise institucional entre os Poderes da República.

O placar registrou 229 votos a favor da Proposta de Emenda à Constituição e 218 contra. Houve uma abstenção. Como se trata de uma PEC, para ser aprovada, a matéria precisaria do voto de 308 dos 513 deputados.

Mesmo rejeitada em comissão especial da Câmara, a PEC foi levada ao plenário pelo presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), na intenção de enterrar de vez o assunto.