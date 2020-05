Bolsonaro responde uma internauta insinuando comparação do tamanho de seu pênis ao de um cavalo

Neste domingo, Dia das Mães, Jair Bolsonaro respondeu a um comentário de uma mulher em sua página no Facebook com uma frase irônica de teor sexual na qual insinuou comparação entre o tamanho de seu pênis e o de um cavalo. A mulher foi eleitora de Bolsonaro em 2018 edit

Brasil 247 com Desacato - Jair Bolsonaro respondeu a um comentário de uma eleitora em seu Facebook neste domingo com uma frase irônica de teor sexual na qual insinuou comparação entre o tamanho de seu pênis e o de um cavalo. A mulher, Dione de Souza Ferreira, foi eleitora de Bolsonaro em 2018.

A postagem era sobre a execução do tenente da Polícia Militar Alberto Mendes Júnior, atribuída ao grupo guerrilheiro de Carlos Lamarca, capitão que desertou do Exército para promover a luta armada contra a ditadura militar. A morte do tenente, considerado herói da Polícia Militar, foi em 10 de maio de 1970. Ontem, portanto, faz cinquenta anos, e Bolsonaro decidiu homenageá-lo, com o seguinte texto:

“No combate à guerrilha no Vale do Ribeira, o então Ten Alberto Mendes Júnior se rendeu ao terrorista Lamarca, em troca da libertação de 10 soldados da Força Pública que estavam reféns.

Dois dias depois, 10/maio/1970, embrenhados na mata e não precisando do Ten para romper possíveis cercos, Lamarca evocou seu ‘tribunal de honra’ e executou a coronhadas o jovem militar.

Essa história está na minha memória porque eu estava lá, Eldorado Paulista, palco de toda essa ação terrorista daqueles que queriam roubar nossa liberdade.”

Veja a postagem:

A internauta Dione de Souza Ferreira achou inadequada a postagem, não necessariamente pelo conteúdo, mas pela data.

“Hoje é Dia das Mães, Cavalo”, postou.

Bolsonaro respondeu:

“Você me conhece? Por que me chama de cavalo? Algo especial? Kkkkkkkkkk”

O comentário dele foi apagado mais tarde, mas muitas pessoas já tinham o print da tela, e eram apoiadores do próprio Bolsonaro, que consideraram a atitude dele correta. Veja:





A maioria dos frequentadores da página apoiaram o comentário, homens quase todos, mas também houve algumas mulheres que aprovaram a atitude de Bolsonaro.

“Depois dizem que ele eh um grosso, teve a resposta que mereceu, égua velha. kkkkkk”, comentou Adriano Mendonça, que é de Tijucas, Santa Catarina, e se apresenta na rede social como homem solteiro.

“Meu presidente é foda. kkkkkk”, escreveu Márcio Correia, de São Gonçalo, Rio de Janeiro, também solteiro.

“Cara, é por isso que voltei nesse cara kkkkkk”, disse, por sua vez, Gilbson Almeida, que é de Belem do Pará, comerciário, casado, aparentemente tem um filho, já que faz postagens com uma criança.

“Dione de Souza Ferreira tem um tesão no BOLSONARO que eu até me assusto. Kkkkkkkkk”, afirmou Leonardo Silva, que se apresenta em sua página no Facebook segurando um fuzil — não é possível saber se de paintball ou não. —, juntamente com outros homens armados.

Uma das mulheres que aprovaram a atitude de Bolsonaro foi Ivany Villas Boas, que costuma postar mensagens religiosas em sua rede.

“kkkkk, adoro a sinceridade dele, o povo está acostumado com falsidade e enrolação. Por isso, muitos não gostam dele, ainda bem que milhares adoram o jeito dele. Kkkk”, anotou.

Dione foi chamada de petista, comunista e militante a serviço de algum adversário de Bolsonaro, incomodada com o “fim da mamata”.

Mas não.

É só olhar o perfil dela para ver que apoiou Bolsonaro nas eleições de 2018, com postagem em que se dizia do grupo “Mulheres com Bolsonaro” e também com moldura na foto do perfil em que pedia o voto para ele.

