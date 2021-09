Bolsonaro sanciona lei que permite candidaturas de políticos com contas rejeitadas

O texto altera a lei de inelegibilidade, que determinava a impossibilidade de eleição por oito anos de pessoas que tivessem as contas rejeitadas relativas ao exercício de mandato ou função pública edit

Reuters - Bolsonaro sancionou lei de iniciativa do Congresso que permite candidaturas de políticos que tiveram contas rejeitadas pela Justiça Eleitoral durante seu mandato, desde que não tenha havido danos ao erário e que a condenação seja apenas o pagamento de multa.

A sanção foi publicada nesta quinta-feira (30) no Diário Oficial da União.

O texto altera a lei de inelegibilidade, que determinava a impossibilidade de eleição por oito anos de pessoas que tivessem as contas rejeitadas relativas ao exercício de mandato ou função pública. De acordo com o Palácio do Planalto, a mudança foi feita para evitar penalidades "desproporcionais".

A mudança vale apenas para casos em que não houve dano ao erário público ou enriquecimento ilícito.

