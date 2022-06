Bolsonaro se compara a golpista na Bolívia e indica receio de ser preso depois do governo

"Alguém faz alguma correlação com Alexandre de Moraes e os inquéritos por atos antidemocráticos? Ou seja, é uma ameaça para mim quando deixar o governo?", questionou Bolsonaro edit

247 - Em tom de desespero, Bolsonaro voltou a atacar ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, neste sábado (11). Bolsonaro comparou a investigação dos casos de fake news pelo Supremo à condenação da ex-presidente boliviana Jeanine Añez a dez anos de prisão por violar a Constituição de seu país e assumir a presidência da Bolívia, com apoio dos EUA.

“O que aconteceu um ano atrás? Ela foi presa preventivamente. E agora foi confirmado dez anos de cadeia para ela. Qual a acusação? Atos antidemocráticos. Alguém faz alguma correlação com Alexandre de Moraes e os inquéritos por atos antidemocráticos? Ou seja, é uma ameaça para mim quando deixar o governo?", questionou.

Bolsonaro voltou criticar o sistema eleitoral brasileiro e disse a jornalistas que o ministro Luís Roberto Barroso é "mau-caráter" e "mentiroso", por tê-lo acusado de divulgar inquérito sigiloso.

O mandatário disse que o ministro Alexandre de Moraes “continua me perseguindo”, ao falar sobre o inquérito sobre fake news e o processo contra o deputado Daniel Silveira (PTB-RJ).

"Isso nunca ocorreu no Brasil. Uma pessoa apenas decide. Ele faz um inquérito, onde não tem a participação do Ministério Público, e investiga por fake news. Eu não quero baixar o nível na entrevista, mas o que esse cara tem na cabeça? O que é que ele está ganhando com isso? Quais são seus interesses? Ele está ligado a quem? Ou é um psicopata? Ele tem um problema", acusou.

Por fim, Bolsonaro que aparece em segundo lugar em todas as pesquisas de intenção de voto, chamou Lula de corrupto, questionou a validade das pesquisas eleitorais, e fez ameaças às eleições de 2022, informa o jornal Folha de S. Paulo.

