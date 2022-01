Bolsonaro segue perdendo para todos no 2º turno, mostra pesquisa Ipespe

Apoie o 247

ICL

247 - Uma pesquisa realizada pelo Ipespe mostra que, em um provável segundo turno, Jair Bolsonaro perderia para Lula, Ciro Gomes, João Doria e Sergio Moro. Outro cenários, com outras candidaturas indo para o segundo turno, não foram simulados.

A pesquisa também mostou que no cenário estimulado para o primeiro turno (quando o eleitor escolhe seu candidato entre opções apresentadas pelo pesquisador), Lula repetiu os 44% e, Bolsonaro, os 24% do levantamento de dezembro.

Em seguida ficaram Moro (9%), Ciro (7%), Doria (2%), Simone Tebet (1%), Rodrigo Pacheco (1%) e Luiz Felipe D’Ávila (1%). Lula tem os mesmos 44% que somam todos seus adversários.

PUBLICIDADE

O levantamento foi realizado entre 10 e 12 de janeiro de 2022 com 1.000 entrevistados ouvidos por telefone por meio do Sistema CATI IPESPE. A margem de erro máximo estimada é de 3.2 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95,5%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-09080/2022.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE