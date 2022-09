Bolsonaro só vence se roubar votos que hoje estão com Lula

No 2º turno, Bolsonaro só vira se conquistar 100% dos indecisos, dos nulos e ainda tomar 4 milhões de eleitores do petista, analisa Bruno Boghossian edit

247 - A virada na disputa presidencial depende de muitos fatores - cada vez mais difíceis - para Jair Bolsonaro. Conforme contabilizou o jornalista Bruno Boghossian, em coluna na Folha de S.Paulo , o candidato à reeleição só vence se roubar votos que hoje estão com o ex-presidente Lula, que lidera as pesquisas com 43% das intenções de voto.

Se a disputa for ao segundo turno, Bolsonaro só vira se conquistar 100% dos indecisos, todos os nulos e ainda tomar 4 milhões de eleitores do petista. Sem os nulos, ele teria que atrair nada menos que 9 milhões de eleitores que estão atualmente com Lula - mais de 1 milhão por semana.

“Não há caminho possível para Bolsonaro nesta corrida que não passe pela tomada de pelo menos alguns territórios pintados de vermelho”, conclui Boghossian.

