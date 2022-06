Bolsonaro teme que chapa seja cassada por fake news

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro (PL) avaliou que o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) trabalham para eventualmente cassar a candidatura dele por fake news. Com taxas de reprovação perto dos 50%, ele vem sendo abandonado até mesmo por aliados mais próximos, de acordo com a coluna de Vera Rosa, publicada nesta quarta-feira (8) no jornal O Estado de S.Paulo.

“Duvido que tenham coragem de cassar meu registro. (...) Não tem nenhum maluco querendo cancelar minha candidatura por fake news. É brincadeira”, disse ele na última sexta-feira (3) em Foz do Iguaçu (PR).

Bolsonaro tem feito críticas a instituições como o STF e o TSE. Também defendeu a atuação das Forças Armadas na checagem do resultado das eleições e criticou o sistema eleitoral em algumas ocasiões.

Nessa terça-feira (7), Bolsonaro acusou o ministro do STF Alexandre de Moraes de descumpriu um acordo que teria sido firmado antes de divulgação de uma carta escrita com o auxílio do ex-presidente Michel Temer (MDB), à época da crise entre o poder executivo e o STF em setembro de 2021. Bolsonaro não apontou detalhes do suposto acordo.

Em maio, o TSE concluiu testes em urnas eletrônicas e informou que investigadores não conseguiram alterar voto, mudar o resultado da urna ou fraudar o processo eleitoral.

Os ataques de Bolsonaro ao Judiciário têm como objetivo desviar as atenções da população de problemas como inflação, desemprego e fome.

De acordo com a pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira (8), 47% dos brasileiros têm uma avaliação negativa sobre o governo.

