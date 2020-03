Bolsonaro usa coronavírus para fazer ameaça explícita à democracia

247 - Horas após o pronunciamento de Jair Bolsonaro sobre a pandemia de coronavírus, o chefe do Executivo ameaçou as instituições democráticas do país nesta quarta-feira (25), segundo informação do jornal O Globo.

Em entrevista na porta do Palácio do Alvorada, Bolsonaro voltou a atacar os governadores de estado, afirmou que “ninguém sabe o que pode acontecer no Brasil", e declarou que o país “pode sair da normalidade democrática”.

O chefe do Executivo disse na última sexta (20) que seria "relativamente fácil" decretar estado de sítio no Brasil, e concentrar os poderes.

O colunista responsável pelo texto, do jornal O Globo, Bernardo Mello Franco, alertou: “As declarações indicam que Bolsonaro vê na crise do coronavírus uma oportunidade para radicalizar em sua estratégia de confronto com as instituições”.