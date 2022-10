Bolsonaro usa o Alvorada para reunião de campanha e diz a aliados: 'falei demais muitas vezes'

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro (PL) usou o Palácio da Alvorada para transformar o apoio que recebeu de governadores reeleitos e de deputados federais no primeiro turno em um ato de campanha eleitoral. Em tom eleitoral, o atual ocupante do Palácio do Planalto pediu empenho dos presentes no segundo turno da campanha presidencial e também se desculpou por ter falado “demais” nos últimos anos e por ter ofendido muitas pessoas “de forma não intencional”.

"Temos uma guerra marcada, dia 30 [de outubro]. Temos que conversar com o pessoal de chão de fábrica, as pessoas mais humildes", disse Bolsonaro nesta quinta-feira (6), de acordo com o G1. A afirmação faz referência ao segundo turno das eleições, que será realizado no dia 30 deste mês.

De acordo com pesquisa Ipec divulgada na quarta-feira (5), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registra 55% dos votos válidos, contra 45% de Jair Bolsonaro. Nos votos totais, Lula teve 51% e Bolsonaro, 43%. Brancos e nulos somaram 4% e não souberam responder, 2%.

"Com todo o respeito ao Legislativo, quem decide na ponta da linha, sozinho, muitas vezes é o chefe do Executivo – é o prefeito, o governador, é o presidente. As decisões não são fáceis. E trago comigo um ensinamento militar: 'pior do que uma decisão mal tomada é uma indecisão'. Nós nunca nos omitimos, mesmo com o desgaste. Falei demais muitas vezes, reconheço, ofendi algumas pessoas de forma não intencional, me desculpem, mas é o calor de uma luta da vida contra a morte, no caso da pandemia", ressaltou Bolsonaro em um outro trecho do discurso.

