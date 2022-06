Bolsonaro vira alvo de notícia-crime no STF por "motociata" com Allan dos Santos, foragido da Justiça

Apoie o 247

247 - Líder da minoria na Câmara, o deputado federal Alencar Braga (PT), apresentou notícia-crime ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra Jair Bolsonaro e o ministro da Justiça, Anderson Torres por terem participado, no último final de semana em Orlando, nos EUA, de uma motociata com o blogueiro foragido Allan dos Santos. As informações são da coluna de Ancelmo Gois, do jornal O Globo.

Segundo o deputado, Bolsonaro e o ministro Anderson Torres tinham obrigação de informar às autoridades a presença do blogueiro. Santos é foragido da Justiça brasileira.

“A inércia dessas autoridades contraria a Constituição Federal e o ordenamento jurídico brasileiro, mostrando o descaso com a lei e com as instituições do país", diz a petição.

