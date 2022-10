Bolsonaro volta a atacar sistema eleitoral, ao questionar sem provas apuração do 1º turno

O ocupante do Palácio do Planalto fez críticas infundadas à apuração, em que Lula ficou em 1º lugar, com 48,4% dos votos, e ele em segundo, com 43,2% edit

Apoie o 247

ICL

247 - Jair Bolsonaro questionou nesta quarta-feira (5) a apuração dos votos registrada pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) no primeiro turno das eleições.

O ocupante do Palácio do Planalto comparou a apuração do último domingo (2) com a das eleições de 2014, quando Dilma Rousseff se reelegeu por uma pequena margem de votos. Bolsonaro afirma que Aécio Neves venceu o pleito, tese já rechaçada pelo TSE e pelo próprio tucano.

Tal como em julho de 2021, quando fez uma live em que difundiu mentiras sobre as urnas, Bolsonaro atacou o sistema eleitoral e pôs em dúvida a apuração, cujo resultado foi Lula em 1º lugar, com 48,4% dos votos, e ele em segundo, com 43,2%.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.