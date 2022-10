Bolsonaro volta a atacar STF e diz que alguns ministros da Corte não cumprem a Constituição

Segundo o ocupante do Palácio do Planalto, Alexandre de Moraes julga processos de acordo com sua “conveniência” edit

247 - Jair Bolsonaro (PL) voltou a atacar o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Judiciário nesta quarta-feira (19).

O ocupante do Palácio do Planalto disse que cumpre mais a Constituição do que muitos ministros da Corte e afirmou que, quando um magistrado toma decisões que “extrapolam”, todo o STF “paga a conta”. Bolsonaro declarou, ainda, que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, julga processos de acordo com sua “conveniência”, informa o jornal O Estado de S.Paulo.

“Há uma potencialização da censura, no meu entender, por causa das eleições. O que transparece para a gente, eu não posso afirmar, é que por parte de alguns do Judiciário há um interesse por um candidato. Tanto é que censura, desmonetização, derrubada de página só existe do nosso lado.

Bolsonaro disse que o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, é “muito independente”. “Ele julga as coisas de acordo com a sua conveniência. Até a questão de censura, que está muito ligada a ele por ser presidente do TSE, eu não sou de acordo a essas desmonetizações, derrubadas de páginas, entre outras medidas”, afirmou.

