Bolsonaro volta a mostrar que não fará nada para conter a alta dos combustíveis

Metrópoles - O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou, neste sábado (12/3), a criticar a política de paridade internacional praticada pela Petrobras e o recente reajuste no preço dos combustíveis, mas afirmou que não vai interferir na estatal.

“Eu tenho uma política de não interferir, sabendo das obrigações legais da Petrobras. Para mim, particularmente falando, é um lucro absurdo que a Petrobras tem no momento atípico no mundo. Então, falar que eu estou satisfeito com o reajuste [dos combustíveis], não estou satisfeito com reajuste, mas não vou interferir no mercado”, declarou Bolsonaro, após o “mutirão” de filiações do PL, em Brasília, neste sábado.

