Boulos diz que Bolsonaro "é um genocida" e "o custo" de sua presidência "é imenso para o Brasil"

Para o pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, Jair Bolsonaro só "não saiu até agora" porque "comprou uma parcela do Centrão" edit

247 - Usando o mesmo termo do ministro do STF Gilmar Mendes , que causou bastante polêmica há duas semanas, o pré-candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PSOL, Guilherme Boulos, disse que Jair Bolsonaro "é um genocida" e que "o custo" de sua presidência "é imenso para o Brasil".

"Bolsonaro cometeu crimes eleitorais, processo que nós entramos no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) pela cassação da chapa, cometeu crimes de responsabilidade, existem razões jurídicas e políticas mais que suficientes para tirá-lo. Nós estamos com 80 mil mortos (por covid-19), o cara vai fazer um culto à cloroquina contaminado por coronavírus. Esse cara é um genocida, não tem outra palavra para dizer isso", declarou o líder do MTST, em entrevista ao UOL .

Para Boulos, "Bolsonaro tem que sair", mas "não saiu até agora" porque "comprou uma parcela do Centrão e conseguiu ter a fidelidade de uma parte dos partidos na Câmara que impedem a aprovação de um processo de impeachment".

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.