Boulos diz que Lula é o maior líder da esquerda, propõe frente e convida Ciro Gomes

247 – O presidenciável Guilherme Boulos, do Psol, reconheceu que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é o maior nome da esquerda brasileira e propôs uma frente para enfrentar Jair Bolsonaro. "O Lula é, sem sombra de dúvidas, a maior liderança da esquerda brasileira. Isso altera o jogo. Nós vimos o que aconteceu na semana passada, as reações do Bolsonaro. A retomada dos direitos políticos dele foi um ato de reparação. Ninguém no Brasil, nem a velhinha de Taubaté, acredita mais no processo conduzido pelo (Sérgio) Moro", disse ele, em entrevista ao jornalista Pedro Venceslau, do jornal Estado de S. Paulo.

"Eu defendo uma unidade da esquerda desde agora. Defendo uma mesa de salvação nacional em defesa da vacinação e de um auxílio emergencial com dignidade para que as pessoas não passem fome. Essa unidade se constrói desde já e eu defendo que ela se traduza em uma unidade da esquerda e centro-esquerda em 2022", afirmou.

Boulos disse ainda que, na sua mesa, cabe Ciro Gomes, que tem negociado com a direita tradicional. "Espero que ele entre. Temos conversado com várias lideranças do campo progressista. Eu e o Juliano Medeiros, presidente do PSOL, conversamos recentemente com o (Carlos) Lupi, presidente do PDT. Tenho conversado com a Marina Silva (Rede), Gleisi (Hoffmann), presidente do PT, (Fernando) Haddad. Flávio Dino (PCdoB) e outras referências do campo progressista. O que eu defendo é uma unidade do campo progressista em geral. Espero que o Ciro possa fazer parte dela, mas isso depende hoje muito mais de gestos e da disposição dele do que da nossa em acolher."

