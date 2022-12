Boulos diz que não será ministro do governo Lula

Apoie o 247

ICL

247 – O deputado mais votado de São Paulo, Guilherme Boulos, que foi eleito pelo Psol, não será ministro do governo Lula, conforme ele próprio anunciou, em entrevista à jornalista Bianca Gomes, do Globo. "Sou deputado federal eleito e vou exercer o meu mandato na Câmara", disse ele. "Nós defendemos que o Ministério da Cidades fique com a esquerda, e há grandes nomes para isso. Eu pretendo estar na Câmara dos Deputados no ano que vem. Até porque devo ser candidato a prefeito de São Paulo daqui a um ano e meio. Se fosse chamado para o ministério ficaria um ano, teria de me desincompatibilizar e não daria para fazer um trabalho com começo, meio e fim", acrescentou.

Entretanto, Boulos disse que Sônia Guajajara poderá assumir o ministério dedicado à questão indígena. "O PSOL decidiu pelo apoio a Lula e orientação para a bancada ser base do governo. A decisão vai contra uma visão que existia de independência do partido em relação ao novo governo. O PSOL também decidiu que não pleiteará ou terá cargos no governo. No entanto, vamos respeitar e apoiar caso Sônia Guajajara seja indicada para o Ministério dos Povos Originários, por entender que essa é uma conquista histórica do movimento indígena", disse ele.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.