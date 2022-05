Boulos ganha ação judicial e Weintraub terá de pagar R$ 10 mil em honorários

O ex-ministro Abraham Weintraub foi chamado de "vagabundo" e "imbecil" por Guilherme Boulos, líder do MTST edit

Apoie o 247

ICL

247 - O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) julgou improcedente, nesta terça-feira (3), um pedido de indenização por dano moral feito pelo ex-ministro da Educação Abraham Weintraub contra o coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), Guilherme Boulos. O ex-titular do MEC terá de pagar R$ 10 mil em honorários aos advogados de Boulos. O líder havia chamado Weintraub de "vagabundo" e "imbecil" por sua atuação no governo federal.

De acordo com a sentença, "em termos jurídicos, não se verifica abuso de direito do réu ao denominar o autor 'vagabundo', quando o próprio demandante tem fama pública e notabilíssima de reputar seus opositores 'vagabundos', como os Ministros do Supremo Tribunal Federal, assim se expressando publicamente".

"Mesmo raciocínio se aplica àquele que vem a público expressar xenofobia e preconceito em desfavor de específicos nacionais do Oriente, em plena época de pandemia global, empolgando incidente diplomático em relação à China (...) Deve o autor, portanto, aceitar ser acidamente criticado de 'imbecil' na mesma arena política conflagrada".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O líder do MTST afirmou que a decisão do TJ foi "uma vitória da liberdade de expressão contra o autoritarismo bolsonarista". "Um governo em que o presidente só sabe andar de moto e jet-ski usando dinheiro público é um governo de vagabundos", disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE