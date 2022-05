Boulos: 'militares do governo Bolsonaro perderam a própria dignidade e desonraram as Forças Armadas'

Apoie o 247

ICL

247 - Pré-candidato a deputado federal pelo PSOL-SP, o líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), Guilherme Boulos, disse que militares do governo Jair Bolsonaro (PL) "perderam a dignidade própria, são inimigos da verdade, da probidade e da responsabilidade". "Esses militares desonram as Forças Armadas e arruínam a imagem positiva que elas construíram no período da redemocratização", disse Boulos, que citou como exemplo os ministros Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), Paulo Sérgio de Oliveira (Defesa), Luiz Eduardo Ramos (Secretaria-Geral da Presidência da República) e o general Walter Braga Netto

De acordo com o ativista, "ao se deixarem arrastar para a aventura, ao se tornarem serviçais dos privilégios e dos ganhos acima do teto constitucional, esses generais se tornaram soldados da ambição e da corrupção". "Não cumprem a lei e se tornaram inimigos da Constituição. Os inimigos da Constituição são inimigos do Brasil e do povo", continuou.

"Um golpe deve ser enfrentado pela sociedade organizada e pelos organismos de segurança. Os golpistas devem ser presos, julgados e condenados pela Justiça, sem clemência e sem concessões".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia a íntegra na Carta Capital

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE