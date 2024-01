Brasil condena plano de limpeza étnica defendido por Israel em Gaza

Apoie o 247

247 – O Ministério das Relações Exteriores do Brasil emitiu uma nota na noite de sexta-feira (5) expressando preocupação com as declarações de autoridades israelenses sobre a emigração da população palestina da Faixa de Gaza para outros países, segundo informa a agência Sputnik .

Segundo a nota, o governo brasileiro tomou conhecimento "com preocupação" das declarações, destacando que tais propostas violam o Direito Internacional. O Brasil reforçou seu apoio à solução de dois Estados, com um Estado Palestino economicamente viável coexistindo pacificamente com Israel, dentro de fronteiras mutuamente acordadas e internacionalmente reconhecidas.

As declarações que suscitaram a preocupação brasileira foram feitas pelo ministro das Finanças de Israel, Bezalel Smotrich, em 31 de dezembro, sugerindo que os palestinos abandonassem Gaza para permitir o desenvolvimento do território por parte dos israelenses. O ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, também fez declarações apontando para a desapropriação territorial dos palestinos.

Fontes consultadas pela Sputnik indicam que Israel estaria planejando "realocar" milhares de palestinos em territórios de países vizinhos da Faixa de Gaza, como o Egito. As declarações dos ministros israelenses foram repudiadas pela comunidade internacional, incluindo a ONU.

