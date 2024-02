Brasil e Estados Unidos abrem ciclo de comemoração de 200 anos de relações diplomáticas

Apoie o 247

247 – O Ministério das Relações Exteriores do Brasil e o Departamento de Estado dos Estados Unidos deram início a um período festivo em honra aos 200 anos de intercâmbio diplomático entre as duas nações. As celebrações têm como objetivo ressaltar os laços políticos, econômicos e culturais sólidos que unem o Brasil e os Estados Unidos.

Os encontros entre os presidentes Lula e Biden, em Washington no dia 10 de fevereiro de 2023, e em Nova York em 20 de setembro do mesmo ano, sublinharam a importância desses laços mútuos.

Durante todo o ano de 2024, uma série de eventos conjuntos, seminários e programas de intercâmbio serão realizados para evidenciar o compromisso compartilhado com a diversidade cultural, a defesa dos direitos humanos e a preservação ambiental.

Desde o reconhecimento da independência do Brasil pelos Estados Unidos em 26 de maio de 1824, as relações bilaterais têm se fortalecido, resultando em parcerias econômicas, intercâmbio tecnológico e cooperação ambiental ao longo dos séculos.

A Parceria Brasil-EUA pelos Direitos dos Trabalhadores, anunciada pelos presidentes Lula e Biden, reafirma a solidez dessa relação. No contexto global, ambos os países comprometem-se a trabalhar juntos em prol de uma ordem internacional mais justa e sustentável, priorizando a paz e o desenvolvimento inclusivo.

