Breno Altman: afirmação de Barroso é a confissão de que o STF prevaricou ao endossar o golpe

Apoie o 247

ICL

247 - O jornalista Breno Altman apontou o fato mais grave da afirmação do ministro Luís Roberto Barroso, do STF, de que a ex-presidenta Dilma Rousseff não foi derrubada pelas tais “pedaladas fiscais” , a prevaricação da suprema corte. “A questão central da afirmação do ministro Barroso, ao afirmar que o impeachment de Dilma Rousseff foi por “falta de apoio político”, não está na constatação em si, mas na confissão de prevaricação do STF frente ao descumprimento da lei, endossando um golpe de Estado”, escreveu Altman no Twitter nesta terça-feira (4).

O trecho do artigo de Barroso que causou furor no cenário político e midiático foi este, publicado na revista do Cebri (Centro Brasileiro de Relações Internacionais), a ser lançada no próximo dia 10: "A justificativa formal foram as denominadas pedaladas fiscais - violação de normas orçamentárias - embora o motivo real tenha sido a perda de sustentação política".

Não é outro o motivo que as lideranças políticas e sociais do país comprometidas com a democracia protestaram e denunciaram: “é golpe”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O que o ministro Barroso fez agora é confirmar que a queda de Dilma Rousseff tratou-se mesmo de um golpe de Estado.

O jornalista, Ricardo Kotscho , resumiu com precisão a dimensão da confissão do ministro do STF: “Vivêssemos num regime parlamentarista, em que a perda de apoio político leva à queda do gabinete, perfeito. Só que aqui ainda estamos no regime presidencialista, e a perda de sustentação política não está prevista na Constituição para justificar um impeachment”.Outra jornalista, Mônica Bergamo , que trouxe à luz o texto do ministro do STF, lembrou em sua coluna nesta lembra ainda que Barroso já havia expressado esse raciocínio em julho de 2021, durante um simpósio em que afirmou: "Creio que não deve haver dúvida razoável de que ela [Dilma] não foi afastada por crimes de responsabilidade ou corrupção, mas, sim, foi afastada por perda de sustentação política. Até porque afastá-la por corrupção depois do que se seguiu seria uma ironia da história".

>>> Janaína Paschoal confessa a farsa das "pedaladas fiscais" para o golpe contra Dilma

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O assunto causou furor, a hashtag #foigolpe virou um dos assuntos mais comentados do Twitter nesta quinta-feira (3), acabou na boca de comentaristas da Globo e no programa Encontros , de Fátima Bernardes. Veja o vídeo logo abaixo.

Depois do golpe de estado contra a ex-presidente Dilma Rousseff, o Brasil retrocedeu em todos os indicadores econômicos e sociais, trabalhadores perderam direitos, a renda do pré-sal foi transferida da sociedade para acionistas privados (sobretudo internacionais) da Petrobrás e o Brasil passou a ser um país pária na cena internacional, porque poucos líderes quiseram se aproximar de um usurpador, como Michel Temer, ou de uma figura tosca como Jair Bolsonaro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE