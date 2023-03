Briga entre Lira e Pacheco sobre MPs dificulta aprovação de projetos de Lula no Congresso

Líder do governo no Congresso diz que Planalto busca alternativas para aprovar MPs edit

247 - Mais uma vez os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, não chegaram a um acordo sobre a tramitação das Medidas Provisórias, prolongando o bloqueio da agenda do governo Lula no Congresso.

Os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), se reuniram a sós nesta quarta após semanas de crise, mas não chegaram a acordo sobre o rito de análise dos texto.

O impasse trava a tramitação das MPs editadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) Arthur Lira diz a aliados que está disposto a deixar os textos perderem a validade se o rito não for definido, informa reportagem da Folha de S.Paulo.

O líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), afirmou que a situação chegou a um "limite" e que o Planalto não descarta alternativas às MPs (medidas provisórias) já editadas. Segundo Randolfe, o governo não descarta a possibilidade de apresentar projetos de lei de caráter de urgência.

