Após basta de Gleisi ao União Brasil, Bivar pressiona Lula por comando da Codevasf: "mais espaços, mais apoio"

247 - O deputado federal e presidente do União Brasil, Luciano Bivar (PE), aumentou a pressão sobre o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com o objetivo de ampliar os espaços do partido no governo federal. “O PT é feito por pessoas inteligentes, que sabem que para fazer política é necessário ter espaços. Quanto mais espaços tivermos no governo, mais apoios poderemos garantir”, disse Bivar ao jornal O Globo.

O União Brasil tem a terceira maior bancada na Câmara e no Senado - 59 deputados federais e dez senadores - e comanda os ministérios Ministério do Turismo, com Daniela do Waguinho; das Comunicações, com Juscelino Filho, e Integração Nacional, com Waldez Góes.

>>> Gleisi defende reduzir espaço do União Brasil no governo: "não entrega"

A pressão, agora, é para que o partido fique com o controle da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) ou do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs).

O comando da Codevasf foi entregue ao Centrão no governo Jair Bolsonaro (PL) e virou o maior escoadouro de recursos do chamado orçamento secreto, utilizado pelo governo do ex-capitão para cooptar o apoio de parlamentares no Congresso Nacional.

Apesar da movimentação para obter mais cargos no governo, Bivar negou que esteja negociando o apoio do partido em troca de cargos no segundo e terceiro escalão. "É importante frisar que com espaços ou sem espaços, teremos a posição de ajudar o governo", afirmou.

A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), porém, é contra abrir novos espaços para o União Brasil e defende que o governo Lula dê um “freio de arrumação”, nas pretensões da legenda. “Em relação ao União Brasil, acho que temos que fazer um freio de arrumação, porque, mesmo sendo contemplado como foi, é um partido que não está fazendo entrega”, disse Gleisi na semana passada.

