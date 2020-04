Caiado lamenta demissão de Mandetta: "salvou milhares de vidas"

O governador de Goiás, há pouco menos de um mês, entrou em atrito com Bolsonaro por seguir as orientações de Mandetta para o isolamento social edit

247 - Após o anúncio da demissão do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, lamentou a saída do aliado.

"Fez do nosso país, com todas as suas limitações na área da Saúde, referência internacional de como enfrentar a propagação do coronavírus. Salvou milhares de vidas. Obrigado", escreveu Caiado.

Ao amigo e colega médico @lhmandetta, missão cumprida! Fez do nosso País, com todas as suas limitações na área da Saúde, referência internacional de como enfrentar a propagação do coronavírus. Salvou milhares de vidas. Obrigado. April 16, 2020

O governador protagonizou há pouco menos de um mês um atrito com Jair Bolsonaro por se manter firme pelo isolamento total contra o novo coronavírus, seguindo as orientações do então ministro Mandetta.

